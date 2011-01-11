Пожежа на «Межирічанській» може бути визнана НС регіонального рівня

Пожежа на шахті «Межирічанська» державного підприємства «Львіввугілля» може бути визнана надзвичайною ситуацією регіонального рівня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, про це йшлося 10 січня під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо ліквідації пожежі на шахті «Межирічанська» ДП «Львіввугілля».

Як зазначив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Олексій ТИТАРЕНКО, на даний час ситуація на шахті «Межирічанська» контрольована. Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розглянула матеріали ДП «Львіввугілля» щодо надання класифікаційної оцінки ситуації, що склалася на шахті «Межирічанська» у м.Червонограді внаслідок пожежі 21 грудня 2010 року, і постановила, що дану ситуацію можна визначити як надзвичайну регіонального рівня. Відповідні документи будуть надіслані в Київ для розгляду даного питання та про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету України.

Крім того, О.ТИТАРЕНКО зазначив, що «Львіввугілля» повинно до 12 січня подати уточнені розрахунки збитків внаслідок пожежі. Водночас, за попередніми даними, збитки становлять понад 14 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на шахті «Межирічанська» виникла ввечері 21 грудня 2010 року. У зв`язку з пожежею роботу шахти було припинено. На момент загоряння на аварійній ділянці перебували 77 гірників.

Згідно з попередніми висновками спеціальної урядової комісії, що засідала 4 січня у Львівській області, причиною загоряння на шахті «Межирічанська» стало порушення техніки безпеки гірничих робіт, зокрема, паління у невстановлених місцях.

5 січня Кабінет міністрів України виділив перші 10 млн. грн. на ліквідацію пожежі на шахті «Межирічанська».