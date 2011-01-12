Янукович ветував закон про держзакупівлі під час підготовки до Євро-2012

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон "Про внесення змін до законів України "Про здійснення державних закупівель" та "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2010 року Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до законів України «Про здійснення державних закупівель" та "Про організацію та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні".

Зміни передбачали, що окремими законами визначатимуться особливості здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти, розпорядником яких буде спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань та заходів підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євро-2012.