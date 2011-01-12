«Металургпром» просить Кабмін знизити щомісячне зростання тарифів

Об'єднання металургійних заводів України «Металургпром» звернулося з листом до Кабінету міністрів, в якому просить знизити щомісячне зростання тарифів в 2011 році на вантажоперевезення до 1,1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК повідомив перший заступник гендиректора «Металургпрому» Олександр ЗРАЖЕВСЬКИЙ.

За його словами, за наполяганням металургів «Укрзалізниця» відмовилася від раніше запланованого підвищення тарифів на вантажоперевезення з 1 січня 2011 року на 16%.

«Сьогодні УЗ має намір поступово підвищувати тарифи на 2,2% щомісячно. Це підвищення тарифів призведе до збитків гірничо-металургійної галузі обсягом 1 млрд. грн. Ми звернулися до уряду з тим, щоб знизити щомісячне зростання тарифів удвічі й тим самим зменшити збитки метпідприємств», - підкреслив О.ЗРАЖЕВСЬКИЙ.