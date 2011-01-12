Виробництво картонно-паперової продукції в 2010 році зросло на третину

В Україні підприємства-виробники картонно-паперової продукції за 2010 рік збільшили обсяги виробництва в грошовому вираженні на 33,5% порівняно з 2009 роком – до 5 млрд. 468,925 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «УкрПапір».

Згідно зі статистичними даними асоціації, виробництво паперу і картону збільшилося на 5,4% порівняно з 2009 роком – до 856,168 тис. тонн. Виробництво картонної тари (ящиків) збільшилося на 10,3% – до 826,012 тис. тонн.

Також повідомляється, що виробництво газетного паперу скоротилося на 57,1% – до 14,665 тис. тонн. Разом фз тим, виробництво шпалер збільшилося на 11% – до 180,176 тис. тонн.

