Кредиторська заборгованість металургійних підприємств України зросла до 76 млрд. грн.

Кредиторська заборгованість металургійних підприємств України в 2010 році виросла, в порівнянні з 2009 роком, на 17 млрд. грн. - до 76 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник генерального директора «Металургпрому» Олександр Зражевський сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК.

За його словами, при цьому дебіторська заборгованість металургійної галузі складає 59 млрд. грн.

«На метпідприємствах до початку 2011 року повністю відсутні власні оборотні кошти, вони мають негативне значення в обсязі 5 млрд. грн.», - зазначив О.Зражевський.

Він також нагадав, що за підсумками 11 місяців 2010 року збитки металургійної галузі склали 2,1 млрд. грн. За словами першого заступника гендиректора «Металургпрому», за підсумками минулого року очікується незначне зниження збитків.

«Фінансовий стан металургійної галузі залишається дуже важким», - підкреслив О.Зражевський.