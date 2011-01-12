Виробництво основних видів металургійної продукції зросло на 7-20%

В Україні в 2010 році обсяги виробництва основних видів металургійної продукції зросли порівняно з 2009 роком на 7-20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра промислової політики Сергій БІЛЕНЬКИЙ сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК.

За його словами, за зазначений період метпідприємства виплавили 27,354 млн. тонн чавуну, що на 7% більше показника за підсумками 2009 року. Виробництво сталі збільшилося на 10% – до 32,725 млн., тонн, виробництво загального прокату – на 10%, до 30,680 млн. тонн.

Обсяги виробництва металовиробів становили 270 тис. тонн, що на 20% більше, ніж за підсумками минулого року.

«Незважаючи на кризові явища на початку 2010 року, загалом по року галузь працювала достатньо стабільно, без аварій», – зазначив С.БІЛЕНЬКИЙ .

