На ММК ім. Ілліча унаслідок аварії загинув робітник, ще двоє травмовані

Сьогодні унаслідок аварії на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча загинув робітник, ще двоє травмовані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду України по Донецькій області.

Згідно з повідомленням, аварія сталася о 8.40 12 січня у мартенівському цеху під час заміни газового пальника мартенівської печі. Викидом полум'я були травмовані троє працівників комбінату, один з них - смертельно. Двоє постраждалих доставлені до опікового відділення міської лікарні м. Маріуполя.

У зв'язку з аварією створена і почала роботу комісія з розслідування причин і обставин групового нещасного випадку. Комісію очолив заступник начальника Територіального управління Держгірпромнагляду по Донецькій області Геннадій КІРИК.

Також створена експертна комісія, до якої залучені галузеві фахівці кафедри Приазовського технічного університету.

