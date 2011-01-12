На ММК ім. Ілліча унаслідок аварії загинув робітник, ще двоє травмовані

17:35, 12 січня 2011
Промисловість
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Сьогодні унаслідок аварії на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча загинув робітник, ще двоє травмовані.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду України по Донецькій області.
Згідно з повідомленням, аварія сталася о 8.40 12 січня у мартенівському цеху під час заміни газового пальника мартенівської печі. Викидом полум'я були травмовані троє працівників комбінату, один з них - смертельно. Двоє постраждалих доставлені до опікового відділення міської лікарні м. Маріуполя.
У зв'язку з аварією створена і почала роботу комісія з розслідування причин і обставин групового нещасного випадку. Комісію очолив заступник начальника Територіального управління Держгірпромнагляду по Донецькій області Геннадій КІРИК.
Також створена експертна комісія, до якої залучені галузеві фахівці кафедри Приазовського технічного університету.
 

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