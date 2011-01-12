«Металургпром» прогнозує зростання виробництва в галузі на 6-7%

Об`єднання металургійних підприємств «Металургпром» прогнозує зростання виробництва в галузі в 2011 році на рівні 6-7% порівняно з 2010 роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального директора ОП «Металургпром» Олександр ЗРАЖЕВСЬКИЙ сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК.

За його словами, металурги наростять виробництво чавуну і сталі на 6%, виробництво загального прокату – на 7%.

О.ЗРАЖЕВСЬКИЙ підкреслив, що самі метпідприємства мають більш оптимістичні розрахунки. Металурги планують збільшити виробництво чавуну на 12%, сталі – на 13%, загального прокату – на 16%.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році українські метпідприємства наростили виробництво чавуну на 7%, порівняно з 2009 роком – до 27,354 млн. тонн, сталі – на 10%, до 32,726 млн. тонн, загального прокату – на 10%, до 30,680 млн. тонн.