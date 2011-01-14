В Україні виробництво легкових авто збільшилося більш ніж на 14% - до 75 тис. штук

Виробництво легкових автомобілів в Україні в 2010 році, за оперативними даними, збільшилося на 14,2%, в порівнянні з 2009 роком, до 74,992 тис. штук. Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром».

За даними Асоціації, виробництво автобусів в Україні в 2010 році збільшилося на 76,5%, в порівнянні з 2009 роком, до 2693 штук.

Також у повідомленні сказано, що виробництво вантажних автомобілів в Україні в 2010 році збільшилося в 2,2 разу, в порівнянні з 2009 роком, до 5129 штук.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося на 83,6%, в порівнянні з 2008 роком, до 65,7 тис. штук. Виробництво автобусів в Україні в 2009 році скоротилося на 85,4%, в порівнянні з 2008 роком, до 1473 штук, а виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 78,8% – до 2499 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), Корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», Корпорація «АІС» (ТОВ «КрАЗ»), Корпорація «Еталон» (ЗАТ «Чернігівський автозавод» і ЗАТ «Бориспільський автозавод») та ін.