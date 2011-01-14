Підприємства України завершили січень-листопад 2010 року з фінрезультатом 49,7 млрд. грн.

Фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-листопаді 2010 року склав 49 млрд. 692,7 млн. грн. проти «мінус» 15,6 млрд. грн. за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-листопаді 2010 р. прибуток отримали 56,4% підприємств країни – вони завершили 11 місяців з фінансовим результатом 130 млрд. 665,7 млн. грн.

Із збитками січень-листопад ц.р. завершили 43,6% підприємств України, їх фінрезультат склав 80 млрд. 973 млн. грн.

За даними Держкомстату, звітний період завершили із збитками 45% промислових підприємств України, їхній фінрезультат склав 31 млрд. 958 млн. грн. Прибуток одержали 55% промпідприємств – вони завершили період з фінрезультатом 57 млрд. 832,7 млн. грн. Фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-листопад 2010 року склав 25 млрд. 874,7 млн. грн.

Довідка УНІАН. Фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств та бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в 2009 році склав «мінус» 31 млрд. 589,9 млн. грн. проти «плюс» 8 млрд. 954,2 млн. грн. за 2008 рік.

Прибуток за підсумками 2009 року одержали 58,7% підприємств країни, їхній фінрезультат склав 99 млрд. 003,7 млн. грн. Збитки одержали 41,3% підприємств, їхній фінрезультат склав 130 млрд. 593,6 млн. грн.