Україна збільшила імпорт полімерів і пластмас на 33%

Україна у січні-листопаді 2010 року збільшила імпорт полімерних матеріалів і пластмас на 33,4%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 2,590 млрд. 606,9 тис. дол. США.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, експорт полімерних матеріалів і пластмас у січні-листопаді 2010 р. збільшився на 25,9% – до 452 млн. 711,2 тис. дол.

Імпорт каучуку і гуми збільшився на 51,1% – до 711 млн. 696,5 тис. дол., експорт – на 2% – до 155 млн. 787,5 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Україна скоротила імпорт полімерних матеріалів і пластмас на 39,1%, порівняно з 2008 роком – до 2 млрд. 141 млн. 586,3 тис. дол., експорт – на 41,7% - до 396 млн. 304,3 тис. дол.

