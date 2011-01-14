Україна збільшила імпорт скла і виробів із нього на 32,7%

Україна за 11 місяців 2010 р. збільшила імпорт скла і виробів із нього на 32,7%, порівняно з відповідним періодом 2009 р., до 273 млн. 162,2 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в Держкомстаті України.

Повідомляється також, що експорт скла і виробів із нього збільшився на 29,4% - до 99 млн. 171,8 тис. дол.

Імпорт керамічних виробів за звітний період збільшився на 58,6% – до 299 млн. 378,7 тис. дол., експорт – на 58,3% – до 169 млн. 388,6 тис. дол.

