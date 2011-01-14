Україна збільшила імпорт трикотажного одягу на 78%

Україна за січень-листопад 2010 року збільшила імпорт трикотажного одягу на 78,1%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 356 млн. 611,1 тис. дол. США.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, експорт трикотажного одягу в січні-листопаді 2010 року збільшився на 18,3% – до 113 млн. 159,6 тис. дол.

Імпорт текстильного одягу за звітний період збільшився на 30,1% – до 275 млн. 239,1 тис. дол., експорт – скоротився на 1,5%, до 380 млн. 486 тис. дол.

Імпорт взуття збільшився на 74,3% – до 436 млн. 937,3 тис. дол., експорт – на 22%, до 154 млн. 531,5 тис. дол.

