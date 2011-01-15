Україна може зірвати реалізацію космічного проекту «Циклон-4» - Гриценко

Через відсутність фінансування Україна може зірвати участь у міжнародному проекті «Циклон-4».

Таку думку висловив голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Ми заслухали голову Національного космічного агентства щодо того фінансування, яке передбачено. Найбільше нас стурбувало те, що у нинішнього уряду АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА немає розуміння, що таке космічна галузь», - сказав А.ГРИЦЕНКО. При цьому він пояснив, що "при грамотному підході кожна копійка, інвестована в космічну галузь, дає 7-10 копійок прибутку. І це нові технології, технологічні робочі місця, нарощування експортного потенціалу".

«В світі не так багато космічних держав, і Україна – одна з них», - наголосив А.ГРИЦЕНКО, додавши, що ми маємо позитивний досвід участі у міжнародних проектах. Наприклад, таких, як Sea Launch.

За його словами, другим масштабним космічним проектом є «Циклон-4», в якому Україна співпрацює з Бразилією.

«Україна бере активну участь у будівництві космодрому для спільного використання. Вже утворено спільне підприємство, наші люди вже працюють, в джунглях виділили місце, де вже будується космодром. Але уряд досі не виділив кошти для того, щоб Україна зробила внесок у статутний фонд цього підприємства», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Він підкреслив, що за таких обставин ставиться під загрозу участь України в цьому потужному інфраструктурному проекті.