В Україні виробництво марганцевого концентрату зросло 70,5% - до 1,59 млн.тонн

В Україні за 2010 рік виробництво марганцевого концентрату зросло відносно 2009 року на 70,5%, або 657 тис. тонн, - до 1 млн. 589,3 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

Згідно з повідомленням, ВАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» за вказаний період збільшив виробництво марганцевого концентрату в 2,3 рази, або на 426 тис. тонн, в порівнянні з 2009 роком, - до 736,6 тис. тонн.

ВАТ «Орджонікідзівський гірничо-збагачувальний комбінат» за 2010 рік виробив 852,7 тис. тонн марганцевого концентрату, що на 37%, або 230 тис.тонн, більше, ніж у 2009 році. За вказаний період ОГЗК також виробив 351,4 тис.тонн марганцевого агломерату, що в 2,4 рази, або на 207 тис. тонн, більше, ніж за 2009 рік.

