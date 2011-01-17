В Україні роздрібний товарообіг підприємств зріс на 7,8%

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України в січні-січні 2010 р. (у зіставних цінах) зріс на 7,8%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, і становив 274 млрд. 599,6 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, зростання обсягів роздрібного товарообігу за підсумками січня-грудня 2010 р. зафіксоване у всіх областях України. При цьому найбільше зростання відзначене в Севастополі – на 16,4% – до 3,092 млрд. грн., Луганській області – на 12,8% – до 8,988 млрд. грн., Донецькій – на 11,6% – до 25,09 млрд. грн., Запорізькій – на 10,9% – до 10,63 млрд. грн.