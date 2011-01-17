Зростання промвиробництва в Україні у 2010 році склало 11%

В Україні зростання промислового виробництва в грудні 2010 року, порівняно з груднем 2009 року, становило 12,5%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в січні-грудні 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, зростання промвиробництва становило 11%.

У грудні проти листопада 2010 р. зафіксовано зростання на рівні 4,7%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в грудні 2010 р. проти грудня 2009 р. за галузями становило: у видобувній промисловості – 13,5% (у січні-грудні 2010 р. проти січня-грудня 2009 р. – 2,1%), зокрема, у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 6,2% (14,3%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – спад 5,9% (спад 3,1%).

В оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва в грудні 2010 р., порівняно з груднем-2009, становило 15,6% (зростання 13,5%), зокрема, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зростання на рівні 2,4% (зростання 2,9%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 12,3% (зростання 7,8%), зокрема, в текстильній промисловості та виробництві одягу, хутра і виробів з нього – 13,6% (зростання 8,2%), у виробництві шкіри, виробів з неї – 7,4% (зростання 6,4%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, крім меблів, зростання виробництва в грудні 2010 р. проти грудня-2009 становило 1,9% (зростання 8,7%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 0,1% (зростання 2,5%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки зафіксовано спад – 4,2% (спад 0,1%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 32,9% (зростання 21,5%), зокрема, в хімічному виробництві – 39,5% (зростання 25,7%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 10,4% (зростання 8,7%), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – 9,9% (зростання 8%).

У грудні 2010 р. в металургії та виробництві готових металевих виробів, порівняно з груднем 2009 року, зростання виробництва становило 12% (зростання 12,3%), у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 38,9% (зростання 34,5%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – 25,4% (зростання 21,1%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – 27,5% (зростання 21,1%), у виробництві транспортного устаткування – 58,6% (зростання 60,7%). У виробництві та розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 7,1% (зростання 9,5%).

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва в грудні 2009 року, порівняно з груднем 2008 року, становило 7,4%.

Найбільш глибокий спад річного промвиробництва в незалежній Україні було зафіксовано в 1994 р. – 27,3% проти попереднього року.

Впродовж 1999-2007 років в Україні фіксувалося тільки зростання річного промвиробництва. Найістотніше зростання промвиробництва за останні 18 років зафіксоване в 2003 році – 15,8% проти попереднього року.

За даними Держкомстату, з моменту оголошення незалежності України індекси промвиробництва (у відсотках до попереднього року) демонстрували таку динаміку: 1991 р. – 95,2%; 1992 р. – 73,6%; 1993 р. – 92%; 1994 р. – 72,7%; 1995 р. – 88%; 1996 р. – 94,9%; 1997 р. – 99,7%; 1998 р. – 99%; 1999 р. – 104%; 2000 р. – 113,2%; 2001 р. – 114,2%; 2002 р. – 107%; 2003 р. – 115,8%; 2004 р. – 112,5%; 2005 р. – 103,1%; 2006 р. – 106,2%; 2007 р. – 110,2%; 2008 р. – 96,9%, 2009 р. – 78,1%.