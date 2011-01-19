У Дніпропетровській обл. порушено справу за фактом нецільового використання Орджонікідзевським ГЗК земель

Прокуратура Дніпропетровської області 14 січня порушила кримінальну справу за фактом самовільної зміни цільового призначення земель і використання їх для розробки корисних копалин ВАТ „Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник відділу нагляду за дотриманням природоохоронного і земельного законодавства прокуратури Олександр БІЛЕНКО, уточнивши, що справу порушено 14 січня.

За його словами, під час проведеної в січні перевірки встановлено, що посадовці ОГЗК „порушуючи вимоги Земельного кодексу, самовільно змінили цільове призначення 19,4 га земель сільськогосподарського призначення і 41,2 га земель власників земельних паїв”.

О.БІЛЕНКО відзначив, що сума шкоди в результаті нецільового використання земель і пошкодження родючого шару грунту становить більш як 1 млн. грн.

Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень з тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України.

