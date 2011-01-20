Зростання індексу виробництва базових галузей в грудні м.р. збільшилося до 11,1%

За даними Національного банку України, зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) у грудні 2010 року збільшилося до 11,1% у річному вимірі, порівняно з 6,9% у листопаді минулого року.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Зростання ІВБГ за 2010 рік, порівняно з 2009 роком, становило 7,4%.

«У грудні спостерігалося покращення динаміки всіх галузей - складових індексу», - констатує Нацбанк.

Зростання обсягів будівельних робіт прискорилося до 13,8% у річному вимірі.

Найбільше прискорення зростання зафіксовано в промисловому виробництві, обсяг якого за грудень зріс на 12,5%, а за 2010 рік - на 11%. Найбільший внесок у приріст промислового виробництва як у грудні, так і впродовж усього року мало машинобудування (5,1 в.п. і 3,8 в.п. відповідно) завдяки високому зовнішньому інвестиційному попиту. Високий зовнішній попит зробив позитивний вплив і на рівень металургійного виробництва, зростання якого в грудні становило 12%, за рік – 12,3%. Прискорення темпів зростання в грудні викликано в основному нарощуванням обсягів виробництва електроенергії, газу та води, а також хімічної промисловості.

У грудні також зафіксовано збільшення обороту роздрібної торгівлі, що, за оцінками НБУ, становило 15%, за 2010 рік – 7,6%. Регулятор називає основним чинником пожвавлення внутрішнього споживчого попиту в 2010 році - стабільне зростання реальної середньої зарплати. Приріст легкої промисловості в грудні становив 12,3% і 7,8% за 2010 рік.

«За нашими розрахунками, зростання ІВБГ у IV кварталі становило 9,3% у річному вимірі (5% у ІІІ кварталі). На основі цих даних ми оцінюємо зростання ВВП у IV кварталі порівняно з ІІІ кварталом на 2% за виключенням сезонного чинника. Зростання реального ВВП за рік, за нашими оцінками, становило близько 4,5%», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, із початку 2009 року Департамент економічного аналізу та прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком із початку року). Для розрахунку зазначеного показника використовуються дані щодо динаміки видів економічної діяльності, які становлять понад 40% ВВП.