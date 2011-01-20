Азаров: Допомога міжнародних фінорганізацій не відповідає масштабам завдань щодо ЧАЕС

Фінансова допомога міжнародних фінансових організацій не в повній мірі відповідає масштабам завдань із ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив у ході засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів, пов'язаних із 25-ю річницею Чорнобильської катастрофи.

Він зазначив, що Україна протягом останніх майже 20 років значною мірою самостійно взяла на себе витрати на подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

«Ми, звичайно, вдячні міжнародним фінансовим організаціям, що надали певну допомогу, проте вона далеко не в повній мірі відповідає тим масштабам завдань, які стоять із ліквідації цієї катастрофи», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем'єр повідомив, що незабаром планується провести міжнародну конференцію з питання ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС за участю представників країн-донорів.