«Богдан Моторс» продав 10,5% акцій «Черкаського автобуса»

ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» (раніше ВАТ «Луцький автомобільний завод»), що входить в корпорацію «Богдан», продало 10,5149% акцій ВАТ«Черкаський автобус».

Про це сказано в повідомленні ВАТ «Черкаський автобус», опублікованому в інтернет-виданні ДКЦПФР.

У повідомленні наголошується, що таку інформацію ПАТ «Черкаський автобус» отримало від компанії, яка веде реєстр власників іменних цінних паперів, 14 січня.

Зокрема, частка ПАТ «АК« Богдан Моторс» знизилася з 99,091% до 88,5761% від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства.

Довідка УНІАН. ПАТ «Черкаський автобус» (м. Черкаси) входить до складу корпорації «Богдан» і займається виробництвом автобусів і автомобілів.