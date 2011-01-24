«Херсонські комбайни» і ХБК штучно доводять до банкрутства – прокуратура

Два найбільші в минулому підприємства Херсонщини – ВАТ «Херсонські комбайни» і ВАТ «Херсонській бавовняний комбінат» - штучно доводять до банкрутства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, обидва бюджетоутворюючих промислових підприємства області доводять різними схемами до штучного банкрутства. Внаслідок таких дій виробничі та інші активи підприємств за заниженими цінами відчужені, у зв’язку з чим застосування банкрутних процедур – відновлення платоспроможності боржника не досягається, виробнича діяльність практично припиняється, заборгованості перед державними кредиторами не тільки не погашаються, а ще й нарощуються.

Зокрема, за даними прокуратури, за мировою угодою 2007 року цілісний майновий комплекс ВАТ «Херсонські комбайни» передано ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» в обмін на погашення боргів акціонерного товариства. Натомість інвестором свої зобов’язання не виконано, вже у січні 2008 року активи реалізовано третім особам. Відносно акціонерного товариства та його правоприємника знову порушено справи про банкрутство, перспективи відновлення їх платоспроможності відсутні.

Внаслідок розслідування діяльності інвесторів на ХБК прокуратурою Дніпровського району міста Херсон порушено кримінальну справу за фактом недотримання службовими особами ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» вимог щодо використання приватизованого об’єкта та інших обов’язкових умов щодо приватизації, встановлених законодавством.

Вказані два підприємства мають борг перед Пенсійним фондом України на рівні 80% від усього боргу області – їх сукупні борги яких перевищують 40 млн. грн.

Наразі апаратом прокуратури області завершується перевірка і відносно керівництва ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат», за наслідками якої будуть вжиті відповідні заходи реагування. Встановлено, що лише в 2009 році по рахунках ВАТ «ХБК» пройшло більше 200 млн. грн., які витрачені керівництвом підприємства на все що завгодно, окрім погашення заборгованості перед робочими та ПФУ.

У листопаді порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем ліквідатором ВАТ «Херсонські комбайни», що призвело до ненадходження до Пенсійного фонду України грошових коштів у сумі 1,3 млн. грн.

Крім того, завдяки принциповій позиції прокуратури області Верховним Судом України у жовтні 2010 року поставлено крапку у справі за позовом мешканців 9 гуртожитків, приміщення яких безпідставно включено до статутного фонду ВАТ «Херсонські комбайни», яке перебуває у стадії банкрутства.