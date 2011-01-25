«Азовмаш» в 2010 році збільшив реалізацію продукції в 2,7 разів

Група компаній «Азовмаш» (м. Маріуполь, Донецька обл.) в 2010 році збільшила об`єм реалізації продукції в 2,7 разів, в порівнянні з 2009 роком, – до 6,9 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

У повідомленні наголошують, що в 2010 році випущено 12 393 вантажних вагонів, що в 2,2 разів більше торішнього.

У 2,1 разу зросло виробництво цистерн, в 4,8 разів – піввагонів. У грудні досягнутий абсолютний результат з випуску вантажних вагонів – 1799 штук.

«ВАТ «Азовмаш» завершило 2010 рік з найвищими показниками за всю історію підприємства. Успіх визначила робота вагонобудівного комплексу», - йдеться в повідомленні.

Як відзначив президент ВАТ «Азовмаш», народний депутат України Олександр САВЧУК, «наше завдання - в 2011 році збільшити випуск вагонів в 1,2-1,5 разів. Для цього у нас є всі можливості: замовлення, виробничі потужності, кадри».

Довідка УНІАН. Група компаній «Азовмаш» — один з найбільших машинобудівних комплексів підприємств України, відомий на світовому ринку постачальник залізничних вантажних вагонів і платформ, автотопаливозаправників, автоперевізників, металургійного, гірничорудного і кранового устаткування таінших видів продукції.