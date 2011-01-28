На Прикарпатті мають намір збудувати завод з переробки гексохлорбензолу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на нараді в Івано-Франківську за участю глави МНС Віктора БАЛОГИ, на якій обговорювалися проблеми захоронення токсичних відходів та вирішення проблем Калуської промислової зони.

Зокрема, як сказав міський голова Калуша Ігор НАСАЛИК, треба припинити виділяти кошти на вивезення гексахлорбензолу на утилізацію за кордон, а збудувати завод з переробки безпосередньо на полігоні, і «ці кошти на його вивезення направити на будівництво заводу».

Представник МНС повідомив, що таке доручення уже є, щоб до кінця 2011 року створити підприємство з утилізації.

У свою чергу голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК зазначив, що як тільки було прийнято рішення про вивезення гексохлорбензолу на утилізацію за кордон, то тоді на будівництво такого заводу потрібно було 250 млн. євро. За його словами, у зв’язку з тим, що, як виявилося, на полігоні значно більші захоронення цієї отрути, то тепер доцільніше збудувати завод з утилізації.

Як повідомив на нараді заступник міського голови Калуша Василь ПЕТРІВ, спочатку були виявленні захоронення гексахлорбензолу орієнтовно 12,5 тис. тонн, вивезено на утилізацію за кордон 8,5 тис. тонн. Однак під час робіт «виявилося, що його є набагато більше». За словами В.ПЕТРІВА, нині на полігоні ще є 22,5 тис. тонн гексахлорбензолу.

Він також повідомив, що на утилізацію геквсахлорбензолу у 2010 році уряд виділив 298 млн. грн. «Всі виділені кошти у 2010 році освоєні», - зауважив заступник мера Калуша.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.БАЛОГА з робочою поїздкою перебуває на Івано-Франківщині для вивчення проблемних питань та підбиття підсумків діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області за 2010 рік. Після наради під керівництвом міністра у селі Вовчинці Івано-Франківської міської ради відбуваються тактико-спеціальні навчання на тему: «Рятування та аеромедична евакуація в гірських умовах».

Мета – відпрацювання взаємодії сил УМНС в області, аварійно-рятувальних загонів, територіальних органів управління та формувань цивільного захисту при проведенні пошукових та аварійно-рятувальних робіт і аеромедичній евакуації у гірській місцевості. В ході навчання буде відпрацьовано використання чергового вертольоту МНС для участі у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, транспортуванні постраждалих до лікувальних закладів.