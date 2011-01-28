Reputation Сapital і HeadHunter визначили 50 найбільш шанованих роботодавців України в 2010 році

За результатами дослідження, проведеного в Україні міжнародними компаніями Reputation Сapital і HeadHunter, визначені 50 найбільш шанованих роботодавців 2010 року, якими стали зарубіжні та українські компанії. Як наголошується в повідомленні Reputation Сapital і HeadHunter, презентація проекту «Найбільш шановні роботодавці України - 2010» відбулася 27 січня в київському готелі «Опера».

Згідно з даними Reputation Сapital і HeadHunter, перші рядки рейтингу серед кращих українських роботодавців посіли компанії CКМ, Метінвест і Рошен, серед транснаціональних компаній, що працюють в Україні - компанії L`Oreal, Microsoft і Nestle.

У Reputation Сapital і HeadHunter відзначають, що середнє значення репутаційного індексу топ-5 мультинаціональних компаній і топ-5 вітчизняних компаній майже однакове - різниця становить 1,49 бала (78,33 і 76,84, відповідно).

"Ця різниця настільки мала, що можна стверджувати: репутація кращих українських компаній на ринку праці перебуває практично на такому ж рівні, що і репутація мультинаціональних", - йдеться в повідомленні Reputation Сapital Ukraine.

Організатори досліджень відзначають, що рейтинг роботодавців може бути використаний в рамках реалізації програми уряду з вирішення проблем на ринку праці України.

Як наголошується в коментарі HR директора Групи Метінвест Наталії СТРЄЛКОВОЇ, оцінка, отримана компанією за результатами дослідження, обумовлена тією атмосферою, яка сформувалася в колективі Метінвест. Разом з тим, на її думку, репутація – не єдиний пріоритет. «Потрібно намагатися будувати компанію і команду, якою ви будете пишатися, представляючи зовнішнім аудиторіям і трудовому колективу», - сказала Н.СТРЄЛКОВА і додала: «Дуже важливо, щоб компанія сформулювала для себе профіль тих, кого вона хоче залучити, тоді буде більше шансів успішного закриття вакансій. Ми б хотіли бачити у себе в команді співробітників, які орієнтовані на створення довгострокової кар`єри в компанії, орієнтовані на постійне вдосконалення своїх професійних якостей і докладення надзусиль для досягнення цілей, які ставить перед собою Група».