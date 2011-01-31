Губернатор Прикарпаття: заводу з переробки гексахлорбензолу в Калуші “не буде ніколи”

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК запевняє, що заводу з переробки гексахлорбензолу в Калуші “не буде ніколи”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови облдержадміністрації.

Губернатор, спілкуючись сьогодні з журналістами після спільного засідання колегії ОДА та президії обласної ради, сказав, що відкриття в екологічно чистій, туристичній зоні підприємства, пов’язаного з хімічними відходами, є злочином.

«Якби мова йшла тільки про переробку тих 20 тисяч тонн гексахлорбензолу, які вже там є, то це ще половина лиха, - наголосив голова облдержадміністрації. – Якщо побудуємо такий завод, до нас поїдуть десятки, сотні тисяч тонн хімікатів з усієї України. Везти це усе у гори Карпати абсолютно не можна. Я категорично заперечуватиму наявність такого заводу. Поки я буду в області, підпису там мого не буде».

М.ВИШИВАНЮК зауважив, що відходи після переробки отрутохімікатів зберігають у глибоких шахтах під землею, і якщо у такі шахти потрапить вода (а це можливо з урахуванням повеней минулих років), то може трапитися непередбачувана за своїми наслідками ситуація. Тому в області і надалі працюватимуть над тим, щоб вивезти гексахлорбензол за межі Прикарпаття, зазначив голова ОДА.

Довідка УНІАН. Будівництво заводу з переробки гексахлорбензолу ініціює міський голова Калуша Ігор НАСАЛИК. Про це він заявив 28 січня на нараді за участю міністра з питань надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГИ. За словами І.НАСАЛИКА, таке підприємство вирішило б проблеми з переробкою токсичних відходів не лише Калуша, а й усієї області.