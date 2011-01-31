Донецькі шахтобудівники вимагають від Міненерго фінансування на 2011 рік

Донецькі шахтобудівники вимагають від Міністерства енергетики і вугільної промисловості фінансування їхнього комплексу на I квартал і в цілому на 2011 рік.

Як повідомили УНАІН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості (ППВП) України, рішення звернутися з відповідним листом до міністерства ухвалив Пленум Донецької шахтобудівної територіальної організації Укрвуглепрофсоюзу.

За словами голови Донецької шахтобудівної територіальної організації Укрвуглепрофсоюзу Володимира ЛАЩЕНКА, ситуація в шахтобудівному комплексі сьогодні залишається дуже складною. Зокрема, на даний момент серйозна проблема полягає в тому, що фінансування на I квартал 2011 року вугільним держпідприємствам ще не відкрито, і держпідприємства не укладають договору з шахтобудівниками. «Таким чином, шахтобудівники залишаються без роботи, а відповідно, і без зарплати. При цьому не погашені борги перед шахтобудівниками вже за виконані об`єми робіт», - сказав В.ЛАЩЕНКО.

У профспілці нагадали, що борг із зарплати в організаціях шахтобудівного комплексу безпосередньо перед працівниками станом на 21 січня 2011 року складає 12 млн. 814 тис. грн.

Профспілковий лідер підкреслив, що зараз дуже важливо, щоб відкрили фінансування, оскільки «з вже наявними боргами підприємствам шахтобудівного комплексу виживати досить складно».

У зв`язку з цим, Пленум у своїй постанові вимагає від Міністерства енергетики і вугільної промисловості «прийняти невідкладні дієві заходи» по фінансуванню шахтобудівників на I квартал і на 2011 рік, забезпечити своєчасне перерахування необхідних бюджетних коштів на підприємства, вирішити авансування бюджетних коштів у розмірі 50% до 1 лютого 2011 року. Також Пленум просить виділити грошові кошти шахтобудівним підприємствам на охорону праці.

Крім того, Пленум ухвалив рішення направити звернення до Верховної Ради України щодо ухвалення змін у Гірський Закон України (ст. ст. 43, 48), що дозволять шахтобудівникам отримувати безкоштовне побутове паливо і компенсацію за нього.