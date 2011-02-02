Клюєв: у 2011-2012 рр. в модернізацію металургпрому буде вкладено до 1 млрд. дол.

Перший віце-прем`єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ прогнозує, що в 2011-2012 роках в модернізацію металургійної промисловості буде вкладено до 1 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України.

Зокрема, А.КЛЮЄВ відзначив, що ці кошти будуть вкладені в основному українськими інвесторами і будуть спрямовані на модернізацію найбільших металургійних підприємств країни.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України підготував перелік інвестиційних проектів з різних галузей для реалізації до 2014 року.

За словами прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, до переліку увійшло 125 стратегічно важливих галузевих і регіональних інвестпроектів загальною вартістю близько 200 млрд. грн. Він зазначив, що 714 інвестпроектів будуть реалізовані за пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку на загальну суму близько 900 млрд. грн.

Зокрема, за словами прем`єра, буде надана підтримка проектам у металургійній галузі з виробництва сталі і прокату, зокрема, на «Запоріжсталі» і Донецькому металургійному заводі. Реалізація цих проектів істотно зменшить собівартість прокату, зазначив М.АЗАРОВ.