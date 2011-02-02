Клюєв: зростання промвиробництва прогнозується на рівні 7-8%

Зростання промислового виробництва в Україні у 2011-2012 роках прогнозується на рівні 7-8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЕВ, представляючи інвестиційну програму на період до 2015 року.

ВІН прогнозує, що зростання промислового виробництва в 2013-2015 роках становитиме 9-10%.

Водночас, за словами першого віце-прем`єра, до 2015 року частка машинобудування в загальному обсягу промислового виробництва має збільшитися з 12-15% до 20%.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сказав під час зустрічі з німецькими бізнесменами, що впевнений, що показник зростання ВВП за підсумками 2010 року збільшуватиметься і при подальшому уточненні перевищить дані останніх розрахунків у 4,1%.

«Ми рік завершили з позитивним економічним результатом. Зростання ВВП – 4,1%. Це попередня оцінка, а остаточна, я думаю, буде дещо вища, тому що ціла низка показників ще не увійшла до оцінки», – сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, 20 січня ц.р. прем`єр-міністр М.АЗАРОВ повідомив, що в Україні обсяг валового внутрішнього продукту в 2010 році, за попередніми даними, зріс на 4,1%. Крім того, прем`єр відзначив, що всі прогнози, зокрема за показниками інфляції та зростанням обсягу промислового виробництва, за підсумками 2010 року співпали з тими, що були закладені в Державному бюджеті уряду.

18 січня ц.р. під час візиту до Японії Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав, що за підсумками 2010 року зростання ВВП в Україні становило близько 5%, а промвиробництва – близько 11%.

Довідка УНІАН. У Державному бюджеті України на 2010 рік передбачені темпи зростання ВВП на рівні 3,7%.

Світовий Банк в грудні 2010 року покращив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2010 року з 3,5% (липневий прогноз) до 4,3%.