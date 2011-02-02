Найвище зростання промвиробництва зафіксоване в Чернівецькій області

Найвище зростання промислового виробництва в Україні в грудні 2010 року проти показника грудня 2009 року зафіксоване в Чернівецькій області – 41,1%, найбільший спад відзначено в Одеській області – 18,2%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, до п`ятірки областей-лідерів зростання промислового виробництва увійшли: Чернівецька область (грудень 2010 р. до грудня 2009 р. – 41,1%, січень-грудень 2010 р. до січня-грудня 2009 р. – 11,8%, грудень до листопада 2010 року – 9,1%), Івано-Франківська область (грудень 2010 р. до грудня 2009 р. – 37,5%, січень-грудень 2010 р. до січня-грудня 2009 р. – 0,2%, грудень до листопада 2010 року – 7%), Волинська область (грудень 2010 р. до грудня 2009 р. – 37%, січень-грудень 2010 р. до січня-грудня 2009 р. – 26,7%, грудень до листопада 2010 року – спад 4,6%), Миколаївська область (грудень 2010 р. до грудня 2009 р. – 30,4%, січень-грудень 2010 р. до січня-грудня 2009 р. – 10,3%, грудень до листопада 2010 року – спад 1,1%), Закарпатська область (грудень 2010 р. до грудня 2009 р. – 28%, січень-грудень 2010 р. до січня-грудня 2009 р. – 42,6%, грудень до листопада 2010 року – спад 14,9%).

При цьому повідомляється, що в грудні 2010 року проти грудня 2009 року зафіксовано спад промвиробництва в 5 областях України: в Одеській області (грудень 2010 р. до грудня 2009 р. – спад 18,2%, січень-грудень 2010 р. до січня-грудня 2009 р. – зростання 2,8%, грудень до листопада 2010 року – спад 1,1%), Полтавській області (грудень 2010 р. до грудня 2009 р. – спад 5,1%, січень-грудень 2010 р. до січня-грудня 2009 р. – зростання 12,6%, грудень до листопада 2010 року – зростання 0,6%), Харківській області (грудень 2010 р. до грудня 2009 р. – спад 4,5%, січень-грудень 2010 р. до січня-грудня 2009 р. – зростання 5,8%, грудень до листопада 2010 року – зростання 4%), Чернігівській області (грудень 2010 р. до грудня 2009 р. – спад 2,4%, січень-грудень 2010 р. до січня-грудня 2009 р. – спад 0,2%, грудень до листопада 2010 року – зростання 6,3%), Житомирській області (грудень 2010 р. до грудня 2009 р. – спад 0,1%, січень-грудень 2010 р. до січня-грудня 2009 р. – зростання 8,2%, грудень до листопада 2010 року – спад 1,2%).

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва в грудні 2010 року, порівняно з груднем 2009 року, становило 12,5%, у січні-грудні 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, зростання промвиробництва становило 11%.

У грудні проти листопада 2010 р. зафіксовано зростання на рівні 4,7%.