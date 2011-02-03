Ціни промвиробників у Євросоюзі зросли на 1,1%

Ціни промислових виробників у грудні 2010 р. зросли, в порівнянні з листопадом, на 0,8% в Єврозоні і на 1,1% у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У грудні-2010, в порівнянні з груднем-2009, ціни виробників зросли на 5,3% в Єврозоні і на 5,9% в ЄС-27.

Ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 0,3% в обох зонах, ціни в енергетичному секторі зросли на 2,2% в зоні євро і на 2,9% в ЄС-27. Ціни напівфабрикатів зросли на 0,5% в Єврозоні і на 0,4% в ЄС-27, ціни на товари тривалого використання зросли на 0,1% в зоні євро і на 0,3% в ЄС-27, на товари короткочасного споживання зросли на 0,4% в обох зонах. Ціни на капітальне майно зросли на 0,1% в обох зонах.

Найбільше зростання цін промислових виробників в грудні-2010, в порівнянні з листопадом-2010, зареєстроване в Данії (2,9%), Швеції (2,5%), Фінляндії і Великобританії (по 2,4%). Зниження було зареєстроване тільки в Ірландії (-0,3%).

У грудні-2010, в порівнянні з груднем-2009, найбільше зростання цін промвиробників зареєстроване на Мальті (15,6%), в Болгарії (12,0%) і Угорщині (10,9%). Зниження цін зареєстроване лише в Словаччині (-0,8%).

У листопаді-2010, в порівнянні з жовтнем-2010, ціни промислових виробників зросли на 0,3% в зоні євро і на 0,5% в ЄС-27.