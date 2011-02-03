Українські меткомпанії призупинили відвантаження металопрокату до Єгипту

Українські металургійні компанії тимчасово припинили відвантаження металопрокату до Єгипту у зв`язку з політичною кризою в цій країні.

Про це УНІАН повідомив керівник департаменту з питань металургійного комплексу Держпідприємства «Держзовнішінформ» Володимир ПІКОВСЬКИЙ.

За його словами, до березня ніхто з українських метекспортерів не ризикуватиме, оформляючи відвантаження до Єгипту. «Ніхто контрактів не рушить, але вантажити впродовж лютого мабуть не варто», - відзначив эксперт.

Разом з тим він наголосив, що тимчасове припинення відвантажень металу до Єгипту поки що не позначиться на обсягах виробництва українських металургійних підприємств.

Згідно з даними «Держзовнішінформу», в 2010 році українські метпідприємства експортували до країн Північної Африки 1 млн. 230 тис. тонн металопрокату, що становить 4,6% загального обсягу експорту української металопродукції (27 млн. тонн — УНІАН). При цьому, за інформацією «Держзовнішінформу», до Єгипту в 2010 році було експортовано 944 тис. тонн українського металопрокату, що становить 3,5% загального обсягу експортних постачань цієї продукції.