Роботодавці мають стати рушійною силою запровадження інноваційних технологій у виробництво – Федерація працедавців

Роботодавці повинні стати рушійною силою запровадження інноваційних технологій у виробництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові на розширеному засіданні Президії Спільного представницького органу з боку роботодавців на національному рівні, Президії Ради Федерації роботодавців України та Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України сказав заступник голови Ради Федерації роботодавців України, президент індустріальної групи «УПЕК» Анатолій ГІРШФЕЛЬД.

При цьому він зауважив, що держава повинна створити належні умови для впровадження інноваційних технологій «знизу» та умови для нормального ведення бізнесу в країні. Зокрема, А.ГІРШФЕЛЬД запропонував надавати гарантії інвестору у вигляді оплати страхових ризиків за невиконані зобов’язання.

Також він запропонував створити новий орган – Інститут інноваційних менеджерів, який безпосередньо допомагатиме запроваджувати інноваційні технології на підприємствах. «Вирішення цих проблем не потребує величезних капіталовкладень, а лише внутрішнього переконання керівництва у необхідності проведення цих змін», - сказав А.ГІРШФЕЛЬД.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові відбувається розширене засідання Президії Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (СПО), Президії Ради Федерації роботодавців України та Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України. На нараді, що проходить під головуванням голови СПО Дмитра ФІРТАША та голови Асоціації ректорів Михайла ЗГУРОВСЬКОГО, обговорюються питання інноваційного розвитку України через поєднання можливостей влади, бізнесу, освіти та науки.