Потужності «Стіролу» будуть запущені в другому півріччі

Всі потужності ВАТ «Концерн «Стірол», які зараз простоюють, будуть запущені в другому півріччі цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив бізнесмен, власник Group DF Дмитро ФІРТАШ.

Д.ФІРТАШ відзначив, що в кінці 2010 року потужності концерну були завантажені лише на 50%, але зараз ведеться робота з відновлення виробництва.

«Стірол» працював до кінця року в навантаженні 50%. Тепер ми робимо всі реконструкції. Ми вже практично повністю запустили селітру, два карбоніти запустили. Плануємо до кінця вересня цього року запустити третій аміак, який не працював останні 6 років. Тобто, я думаю, що ми виведемо його на 100% потужність», - сказав Д.ФІРТАШ.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2010 року ВАТ «Концерн «Стирол» увійшло до холдингу OSTCHEM Group, підконтрольного Group DF Д.ФІРТАША. Таким чином, до складу холдингу OSTCHEM Group входять чотири виробники мінеральних добрив азотної групи – ВАТ «Рівнеазот», ВАТ «Концерн «Стірол», ЗАТ «Таджиказот» в Таджикистані і АТ «Нітроферт» в Естонії. За попередніми оцінками, сума річних інвестицій в хімічні підприємства Group DF складатиме понад 100 млн. дол.