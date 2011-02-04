«Укрнафта» орендує майновий комплекс «ДніпроАзоту»

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ВАТ «Укрнафта» (м. Київ) на отримання в оренду активів у вигляді цілісного майнового комплексу (ЦМК) ВАТ «ДніпроАзот» (м. Дніпродзержинськ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

Нагадаємо, акціонери «ДніпроАзоту» ухвалили рішення про передачу майнового комплексу в оренду на зборах акціонерів 29 жовтня 2010 року. Згідно з повідомленням, це рішення підтримали 98% зареєстрованих акціонерів. Водночас, на зборах не озвучувалося, кому передається в оренду ЦМК.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального об`єму видобутку в країні. 50% + 1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює Група «Приват».

ВАТ «ДніпроАзот» (м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.) входить в п`ятірку найбільших хімічних підприємств України. Спеціалізується на випуску аміаку, карбаміду, продуктів хлорної групи.

Основними акціонерами підприємства є компанії: ТОВ «Альфатрейдер» (24,745%), ТОВ «Індастріал Гарант» (24,887%), ТОВ «Солайм» (24,973%) і ТОВ «Реал-Стандарт» (14,249%) (м. Дніпропетровськ).