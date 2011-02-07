Для продовження РФ мит на труби "Інтерпайпу" немає правових підстав - гендиректор

Для продовження Російською Федерацією антидемпінгових мит відносно українських обсадних і насосно-компресорних труб, вироблених компанією "Інтерпайп", немає правових підстав.

Таку думку агентству УНІАН висловив генеральний директор компанії "Інтерпайп" Олександр Киричко, коментуючи можливе продовження РФ антидемпінгових мит на імпорт українських сталевих труб.

Разом з тим, за словами О.Киричко, на сьогоднішній день постанова російського уряду про продовження дії мит і збільшення їх ставок ще не опублікована. «Проте, якщо виходити з проекту постанови, опублікованого на сайті Мінпромторгівлі РФ, то саме продукція "Інтерпайп" потрапляє під дію антидемпінгових мит на ввезення труб до Росії. Дані мита були вперше введені в 2006 р. і діяли відносно п'яти видів труб: обсадних, насосно-компресорних, підшипникових, котельних та нафтогазопровідних діаметром до 820 мм. В кінці 2009 року - влітку 2010 року Мінпромторгом Росії були розпочаті два перегляди цих заходів з метою збільшення мит і продовження їх дії, але вже тільки на три види труб - обсадні, насосно-компресорні, і нафтогазопровідні діаметром до 820 мм», - нагадав гендиректор "Інтерпайп". При цьому він додав, що "Інтерпайп" є єдиним виробником обсадних і насосно-компресорних труб в Україні та одним з найбільших в країні виробників нафтогазопровідних труб діаметром до 820 мм (частка компанії складає більше 65%)". Тобто, зазначив О.Киричко , в даному випадку основною метою застосування обмежувальних заходів є саме продукція "Інтерпайп».

При цьому він нагадав, що обсадні і насосно-компресорні труби поставляються компанією "Інтерпайп" в РФ в рамках відповідної угоди, яка містить норму, що передбачає відсутність шкоди від таких поставок для російських виробників. «З 2005 року трубна продукція низки українських виробників і, в тому числі, "Інтерпайп" поставляється до Російської Федерації на умовах добровільно прийнятих самообмежень, закріплених Угодою про регулювання поставок до Росії деяких видів сталевих труб з України. Угода була укладена в рамках розпочатого у 2004 році антидемпінгового розслідування. До моменту початку російського розслідування у нас вже був досвід прийняття добровільних зобов'язань в антидемпінгових процедурах, що проводяться Європейською комісією, і ми розуміли, що таке врегулювання ситуації є найбільш зваженим рішенням в сформованих умовах.

Дана угода була продовжена відповідними рішеннями урядів України і РФ на 2010 і 2011 роки. Таким чином, якщо підвищення і продовження мит у Росії все-таки відбудеться, "Інтерпайп" буде поставляти труби в безмитному режимі в рамках діючої угоди, яка встановлює кількісні обмеження в обсязі 300 тис. тонн на поточний рік», - пояснив О.Киричко.

Підсумовуючи, він зазначив, що ґрунтуючись на багаторічному досвіді присутності на російському ринку, в компанії "Інтерпайп" вважають, що запропоновані Мінпромторгом РФ антидемпінгові мита суттєво завищені. «Якщо мита все ж таки будуть збільшені, компанія "Інтерпайп" буде розглядати питання про ініціювання перегляду даних заходів з метою зниження індивідуальних мит», - заявив гендиректор "Інтерпайп".

Як повідомлялося в ЗМІ, 1 лютого 2011 р. закінчився термін для продовження Росією мит щодо імпорту українських сталевих труб. Постанова уряду РФ про це так і не було опублікована. Проте представники російського уряду заявили, що затримка з публікацією документа є технічною, а мита будуть не тільки продовжені, але і збільшені.

Зокрема, в Мінпромторгу РФ запевнили, що постанова про збереження мит вже підписана і вони продовжені до 2015 року. Крім того, на обсадні труби вони збільшені з 11,4% до 18,9%, на насосно-компресорні - з 18,1% до 19,9%, на нафтогазопровідні і деформовані загального призначення - з 8,9% до 19,4-37,8%.

Довідка УНІАН. "Інтерпайп" - крупна міжнародна компанія. Продукція "Інтерпайп" поставляється в більш ніж 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених в Україні, Росії, Казахстані, Європі, США і на Близькому Сході. У 2008 році експортні поставки в загальному обсязі продажів склали 75%.