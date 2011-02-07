В Україні ціни виробників промпродукції в січні зросли на 1,3% – Держкомстат

В Україні ціни виробників промислової продукції в січні 2011 року, порівняно з груднем 2010 року (показник до попереднього місяця) зросли на 1,3%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Також повідомляється, що ціни виробників промислової продукції в січні 2010 року, порівняно з груднем 2009 року, зросли на 1,9%.

Довідка УНІАН. В Україні ціни виробників промислової продукції в грудні 2010 року, порівняно з листопадом (показник до попереднього місяця) зросли на 0,9%, з початку року (показник до грудня 2009 року) – на 18,7%.