В Україні ціни виробників промпродукції в січні зросли на 1,3% – Держкомстат
12:27, 07 лютого 2011Промисловість
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В Україні ціни виробників промислової продукції в січні 2011 року, порівняно з груднем 2010 року (показник до попереднього місяця) зросли на 1,3%.
Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.
Також повідомляється, що ціни виробників промислової продукції в січні 2010 року, порівняно з груднем 2009 року, зросли на 1,9%.
Довідка УНІАН. В Україні ціни виробників промислової продукції в грудні 2010 року, порівняно з листопадом (показник до попереднього місяця) зросли на 0,9%, з початку року (показник до грудня 2009 року) – на 18,7%.
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