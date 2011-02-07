Держгірпромнагляд зупинив роботу двох шахт у Кривому Розі

Криворізьке територіальне управління Держгірпромнагляду з 2 лютого зупинило роботу двох шахт – імені Артема (структурний підрозділ ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») і шахти «Родіна» (ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі теруправління.

Причиною зупинки шахт стала загроза обвалення ґрунту та утворення вирви в районі автодороги «Техбаза» – кладовище «Західне», яка проходить в безпосередній близькості до зон обвалення даних шахт. За даними теруправління, шахта ім. Артема зупинена практично повністю, а шахта «Родіна» – на 50%. На сьогоднішній день ситуація не змінилася.

У теруправлінні відзначають, що ще в жовтні 2010 року експерти заявили про можливість утворення вирви під цією автодорогою, проте ні «АрселорМіттал Кривий Ріг», ні Криворізький залізорудний комбінат не провели ніяких заходів із захисту і збереження дороги «Техбаза» – кладовище «Західне».

Криворізьке територіальне управління Держгірпромнагляду посилається на ст. 24 Кодекси України «Про надра» і п. 9.1 «Єдиних правил охорони надр при розробці твердих корисних», які, зокрема, передбачають, що власник зобов`язаний вжити всіх заходів зі збереження будівель і споруд, що знаходяться в зоні дії підприємства.