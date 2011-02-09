В Україні об'єми виробництва основних видів металопродукції зросли на 3-10%

В Україні в січні 2011 року об`єми виробництва основних видів металопродукції зросли на 3-10%, в порівнянні з січнем 2010 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор об`єднання «Металлургпром» Василь ХАРАХУЛАХ сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК.

За його словами, за вказаний період метпідприємства виплавили 2,411 млн. тонн чавуну, що на 3% більше показника за січень 2010 року. Виробництво сталі збільшилося на 5% – до 2,864 млн. тонн, виробництво загального прокату – на 10%, до 2,777 млн. тонн.

Об`єми виробництва металовиробів (метизів) склали 18 тис. тонн, що на 10% більше показника за січень минулого року.

«У лютому загалом по галузі зберігаються тенденції виробництва, аналогічні січню», – відзначив В. ХАРАХУЛАХ.