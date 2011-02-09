Клюєв розробить програму імпортозаміщення товарів виробничого призначення

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем`єр-міністру – міністру економічного розвитку і торгівлі Андрію КЛЮЄВУ розробити програму імпортозаміщення товарів виробничого призначення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, таке доручення він дав сьогодні під час засідання Кабінету міністрів у відповідь на внесену на розгляд уряду пропозицію купити імпортну нескладну поліграфічну техніку.

«Для різання металу машини ми можемо виготовити, а для різання паперу – ні? Це безглуздя», – заявив М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр зазначив, що він категорично проти того, щоб ресурси державного бюджету «віддавати на сторону» у випадках, коли достатньо швидко можна налагодити власне виробництво обладнання.

У прес-службі уряду зазначають, що останнім часом на розгляд Кабміну вносилося кілька пропозицій про закупівлю техніки за кордоном: від комплектуючих для авіаційної техніки до прохідницьких щитів для будівництва метро, і завжди прем`єр-міністр підкреслював, що в тих випадках, коли виробництво можна налагодити в Україні, необхідно виділяти кошти саме на це, а не на купівлю імпортної техніки.