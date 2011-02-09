Наглядова рада Херсонського ХБК припинила виробництво на підприємстві до 1 квітня

Наглядова раду ВАТ “Херсонський бавовняний комбінат” вирішила припинити виробництво на підприємстві до 1 квітня цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ), таке рішення Наглядова рада ХБК припинила 3 лютого 2011 року.

Також вона прийняла рішення про нарахування працівникам 2/3 заробітної плати.

Як повідомили в прес-службі ФДМУ з посиланням на представників Наглядової ради, причиною такого рішення є підвищення цін на імпортну сировину втричі, процедура банкрутства підприємства і судові спори щодо його повернення в держвласність.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна раніше заявив про те, що відсудив назад у державну власність контрольний пакет акцій ВАТ “Херсонський бавовняний комбінат”. Зокрема, за участю прокуратури Волинської області Господарський суд Волинської області 20 січня 2011 року задовольнив позов ФДМУ. Рішенням суду, у зв`язку з невиконанням договірних зобов`язань, розірваний, укладений між ПАТ “Волинський шовковий комбінат” і ТєОВ “Регістар” договір купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат", що становить понад 51% його статутного фонду.

Довідка УНІАН. Херсонський бавовняний комбінат збудований у 1954 році і був найбільшим виробником бавовняних тканин в Європі.

У травні 2009 року Херсонський господарський суд порушив справу про банкрутство ВАТ «ХБК». Банкрутство ініціювали кредитори - ТОВ «Прем`єр-Стиль» (м. Луцьк), пізніше його правонаступник - ТОВ "Тексконсалтинг Груп", Херсонський філіал АКБ «Укрсоцбанк» і 78 працівників комбінату.

Керівництво ВАТ "ХБК" намагалося оскаржити рішення про порушення справи про банкрутство, але безуспішно. У червні 2010 року Вищий господарський суд, розглянувши чергову касацію ВАТ «ХБК», направив вказану справу на розгляд до місцевого суду.