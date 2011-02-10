Ситуація на Єнакіївському метзаводі не позначиться на виконанні зобов'язань - Метінвест

Позаштатна ситуація на Єнакіївському металургійному заводі (ЄМЗ) ніяк не позначиться на виконанні зобов`язань із поставок продукції, зокрема, ні на термінах, ні на обсягах поставок. Про це в коментарі УНІАН заявив директор із продажу дивізіону сталі та прокату Групи Метінвест Дмитро НІКОЛАЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого директор об`єднання «Металургпром» Василь ХАРАХУЛАХ повідомив про те, що через аварію в киснево-конвертерному цеху ЄМЗ на підприємстві припинено роботу сталеплавильного переділу. Уточнивши, що підприємство відновить виробництво через 3-4 дні, В.ХАРАХУЛАХ разом із тим зазначив, що аварія на ЄМЗ стала причиною істотних виробничих втрат.

Довідка УНІАН. ЄМЗ є одним зі світових лідерів із виробництва товарної заготовки. До групи входять ВАТ «Єнакіївський металургійний завод» і українсько-швейцарське спільне підприємство ТОВ «Метален», які здійснюють господарську діяльність на одному виробничому майданчику й мають єдиний виробничий цикл. Компанія виробляє катану й литу заготовку, стрижневий прокат, а також різні сортові профілі (балки, швелери, кутики тощо).

ЄМЗ входить у Дивізіон сталі та прокату Групи "Метінвест".

"Метінвест" – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств Групи "Метінвест" дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі та напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських та європейських підприємств, а також металургію Азії.

Акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній «Смарт-Холдинг» (25%), які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських засадах.

ТОВ «Метінвест Холдинг» – управляюча компанія Групи "Метінвест".