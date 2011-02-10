Янукович призначив Перегудова генеральним директором “Укрспецекспорту”
11:32, 10 лютого 2011Промисловість
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Дмитра ПЕРГУДОВА генеральним директором Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.
Текст указу від 9 лютого розміщено на сайті глави держави.
До видання цього указу Д.ПЕРУГУДОВ був виконувачем обов’язків гендиректора “Укрспецекспорту”.
Як відомо, Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт” входить до Державного концерну “Укроборонпром”.
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