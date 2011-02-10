Росія збільшила антидемпінгові мита на українські труби

Згідно з постановою Уряду Російської Федерації від 31 січня 2011 року "Про заходи щодо захисту економічних інтересів російських виробників деяких видів сталевих труб", мита на обсадні труби, походженням з України, збільшені з 11,4% до 18,9%, а на насосно- компресорні - з 18,1% до 19,9%, на нафтогазопровідні і гарячедеформовані загального призначення - з 8,9% до 19,4-37,8%. Постанова опублікована на сайті уряду РФ 9 лютого 2011 року.

Згідно з постановою, дія антидемпінгових мит встановлена строком на 5 років.

Разом з тим, в постанові уточнюється, що дані збори не стягуватимуться в період дії Угоди між Міністерством економічного розвитку Російської Федерації і Міністерством економіки України про регулювання поставок деяких видів сталевих труб, що походять з України, на митну територію Російської Федерації, підписаної 13 січня 2005 р., у відношенні труб, що супроводжуються сертифікатом виробника і постачаються в межах обсягу, передбаченого зазначеною угодою.

Як повідомляв УНІАН, у рамках угоди від 13 січня 2005 року українська компанія Інтерпайп щорічно має право поставляти в Росію 300 тис. тонн обсадних і насосно-компресорних труб в безмитному режимі.