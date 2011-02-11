СП України та Росії в авіапромі може запрацювати в березні

Спільне підприємство у складі українського Державного авіабудівного концерну «Антонов» та Об`єднаної авіаційної корпорації Росії (ОАК) може розпочати роботу вже в березні цього року.

Про це УНІАН повідомив голова правління ДАК «Антонов» Дмитро КИВА.

«Буквально найближчого місяця підприємство може розпочати роботу», - сказав він.

При цьому Д.КИВА зазначив, що на сьогодні питання зі створення СП вже узгоджене в Антимонопольному комітеті та уряді Росії.

Нагадаємо, 27 жовтня 2010 р. в Києві було підписано угоду про створення російсько-українського спільного підприємства ТзОВ «ОАК - Антонов» між російською «Об`єднаною авіабудівною корпорацією» (ОАК) і українським Державним авіабудівним концерном «Антонов».

Воно буде створене на рівних умовах для обох сторін і займеться питаннями координації діяльності підприємств концерну «Антонов» і ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» в напрямках закупівлі комплектучих, виробництва, маркетингу і продаж, а також післяпродажного обслуговування спільної продукції і створення нових модифікацій літаків «Антонов».

До програм, над якими працюватиме СП, відносяться: подальший розвиток проектів регіональних реактивних літаків нового покоління Ан-148 і Ан-158, пасажирського турбогвинтового Ан-140, військово-транспортного літака короткого зльоту і посадки Ан-70, відновлення виробництва нових варіантів транспортного Ан-124-100 «Руслан».

Довідка УНІАН. До складу ДАК «Антонов» входять державне підприємство «Антонов», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Київський авіаремонтний завод 410 цивільної авіації.

До складу ОАК входять АХК «Сухой», зовнішньоекономічне об`єднання "Авіаекспорт", лізингова компанія "Іллюшин Фінанс", НПК "Іркут", Комсомольське-на-Амурі авіаційне об`єднання ім.. Ю.О.Гагаріна, міждержавна авіабудівна компанія "Іллюшин", Нижегородський авіабудівний завод "Сокіл", Новосибірське авіаційне виробниче об`єднання ім.. Чкалова, ВАТ "Туполєв", Фінансова лізингова компанія, ВАТ "ВАСО" та ін.