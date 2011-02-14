Чистий прибуток «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2010 рік становив 1,2 млрд. грн.
За підсумками 2010 року чистий прибуток «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) становив 1,2 млрд. грн., тоді як 2009 рік підприємство завершило з чистим збитком у 120 млн. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Рінат СТАРКОВ.
За його словами, валовий прибуток «АрселорМіттал Кривий Ріг» збільшилася за підсумками 2010 року на 47% і становив 4,4 млрд. грн. При цьому чистий дохід становив 23,4 млрд. грн., що на 63% більше, ніж за підсумками 2009 року. Сума капітальних інвестицій на АМКР за підсумками 2010 року становила 1 млрд. 738 млн. грн.
Р.СТАРКОВ також відзначив, що 2010 рік став роком поступового подолання наслідків кризи.
«В умовах, що склалися, підприємство використовувало можливості, які надав ринок, і наростило виробництво, в середньому, на 20%. Ми знову запустили повномасштабну програму модернізації, яка була припинена в 2009 році, і почали кілька важливих проектів, найбільшим з яких є будівництво першої машини безперервного литва заготовок (МБЛЗ). Запуск виробництва МБЛЗ очікується навесні цього року», - сказав Р.СТАРКОВ.
Як повідомляв УНІАН, ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за підсумками 2010 р. виробило 5, 367 млн. тонн готового прокату, що на 868 тис. тонн, або на 19,3% більше, ніж за 2009 р.
За інформацією джерела, наближеного до Міністерства промислової політики України, за 2010 р. комбінат виплавив 6,151 млн. тонн сталі, що на 1,095 млн. тонн, або на 21,6% більше, ніж за результатами 2009 р.
За звітний період «АрселорМіттал Кривий Ріг» виробило 5,317 млн. тонн чавуну, що на 897 тис. тонн або на 20,3% більше показника 2009 р.
До 1 січня 2011 р. меткомбінат виробив 9,519 млн. тонн агломерату, що на 1, 575 млн. тонн (на 19,8%) більше, ніж за 2009 р.
Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ «КГМК «Криворіжсталь».
28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.
У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює у більш як 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.
«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.
«АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2009 році скоротив виробництво основних видів продукції на 17,2-21,6%.