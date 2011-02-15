В Україні виробництво марганцевого концентрату зросло на 25,3%

В Україні у січні 2011 р. виробництво марганцевого концентрату зросло порівняно з січнем 2010 р. на 25,3%, або на 18,9 тис. тонн - до 93,6 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

За даними асоціації, ВАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» за вказаний період збільшило виробництво марганцевого концентрату на 9,7%, або на 4,9 тис. тонн, порівняно з січнем 2010 р. – до 55 тис. тонн.

ВАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат» за січень ц.р. виробило 38,6 тис. тонн марганцевого концентрату, що на 56,9%, або на 14 тис. тонн більше, ніж за підсумками січня 2010 р.

За вказаний період ОГЗК також виробив 30,1 тис. тонн марганцевого агломерату – на 0,5 тис. тонн (на 1,6% менше), ніж за січень 2010 р.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за 2010 р. виробництво марганцевого концентрату зросло порівняно 2009 р. на 70,5%, або на 657 тис. тонн - до 1,5893 млн. тонн.