В Україні в січні 2011 року виробництво туалетного паперу збільшилося на 15,2%, в порівнянні з січнем минулого року, – до 46,791 млн. рулонів.

Про це УНІАН повідомили в асоціації "Укрпапір".

Згідно з повідомленням, ПАТ «Київський картонний-паперовий комбінат» збільшило виробництво туалетного паперу на 27,1% – до 28,051 млн. рулонів; ВАТ «Кохавінська ПФ» зменшило виробництво на 6,6% – до 6,449 млн. рулонів; ВАТ «Львівкартонопласт» зменшило виробництво туалетного паперу на 88% – до 42 тис. рулонів; ВАТ "Моквиська ПФ" збільшило виробництво на 91,1% - до 386 тис. рулонів.