Зростання ВВП у 2010 році склало 4,2%

За оперативними даними, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в IV кварталі 2010 року (у постійних цінах 2007 року) склало 3%, в 2010 році проти 2009 р. - 4,2%.

Про це повідомляє Державний комітет статистики.

За даними Держкомстату, зростання ВВП в IV кварталі 2010 року проти III кварталу 2010 року з урахуванням чинника сезонності склало 1%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, валовий внутрішній продукт України за IІI квартал 2010 р., порівняно з III кварталом 2009 р. (у постійних цінах 2007 р.) склав 103,4%.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики України, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року склало 15,1%, порівняно з 2008 роком.