Зростання промвиробництва в Україні у січні склало 9,7%

В Україні зростання промислового виробництва в січні 2011 року проти січня 2010 року становило 9,7%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, порівняно з груднем 2010 року в січні ц.р. спад промвиробництва становив 14,5%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в січні ц.р. проти січня 2010 року по галузях становило: у видобувній промисловості – 7% (до грудня 2010 р. – спад 4,4%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних – 6,6% (до грудня 2010 р. – спад 3,6%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – 7,5% (до грудня 2010 р. – спад 5,7%).

У обробній промисловості зростання обсягів виробництва в січні ц.р., порівняно з січнем-2010 становило 14,4% (до грудня 2010 р. – спад 19%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано спад на рівні 0,3% (до грудня 2010 р. – спад 26,8%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 21,9% (до грудня 2010 р. – спад 19,5%), зокрема в текстильній промисловості та виробництві одягу, хутра й виробів із нього – 21,8% (до грудня 2010 р. – спад 20%), у виробництві шкіри, виробів із неї – зростання 22,3% (до грудня 2010 р. – спад 17,6%).

У обробці деревини та виробництві виробів із неї, окрім меблів, зростання виробництва в січні ц.р. проти січня-2010 становило 34,5% (до грудня 2010 р. – спад 17,5%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 12,2% (до грудня 2010 р. – спад 19,1%), у виробництві коксу й продуктів нафтопереробки зафіксовано спад на 9% (до грудня 2010 р. – спад 14,1%).

У хімічній та нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 28,5% (до грудня 2010 р. – спад 18,2%), зокрема в хімічному виробництві – 30,3% (до грудня 2010 р. – спад 15,3%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 19,6% (до грудня 2010 р. – спад 30,9%), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – 36% (до грудня 2010 р. – спад 22,8%).

У металургії та виробництві готових металевих виробів у січні ц.р., порівняно з січнем 2010 року, зростання виробництва становило 13,3% (до грудня 2010 р. – спад 4,4%); у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 27,8% (до грудня 2010 р. – спад 28,9%), зокрема, у виробництві машин і обладнання – 15,7% (до грудня 2010 р. – спад 22,9%), у виробництві електричного, електронного й оптичного обладнання – 35,5% (до грудня 2010 р. – спад 32,4%), у виробництві транспортного обладнання – 34,6% (до грудня 2010 р. – спад 31,1%). У виробництві й розподілі електроенергії, газу та води зафіксовано спад на рівні 2,9% (до грудня 2010 р. – спад 6,3%).